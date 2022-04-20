ليبيا نيوز

الأمم المتحدة تؤكد مغادرة ملايين الأوكرانيين لبلادهم منذ بدء الحرب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مغادرة أكثر من 5 ملايين أوكراني لبلادهم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.

وقالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس، خلال اجتماع مجلس الأمن في المجر، إن المجر استقبلت حوالي نصف مليون أوكراني حتى الآن، وحثت مجلس الأمن على إيقاف الحرب على أوكرانيا.

وأشارت إلى أن كل واحد من النازحين يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة ومفجعة، وأكدت وجود أكثر من 7 ملايين نازح داخليًا في أوكرانيا.

ويعد هذا الاجتماع السادس لمجلس الأمن بشأن الوضع في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب فيها، وناقشت الدول الأعضاء فيه حال اللاجئين وكيفية دعمهم.

يذكر أن السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا انتقد استمرار معاملة مجلس الأمن لروسيا كعضو كامل العضوية.

 

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قناة 218 الليبية

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