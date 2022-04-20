اتفاق مبدئي على إجلاء آلاف المدنيين من ماريوبول

عبر رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويتشينكو عن سعادته الكبيرة بتوقيع اتفاق مبدئي مع روسيا لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وقال إنه يأمل إجلاء ستة آلاف من النساء والأطفال وكبار السن من المدينة المحاصرة في 20 أبريل في حال صمود الاتفاق.

وأشار رئيس البلدية إلى وجود 90حافلة تنتظر للتوجه إلى المدينة، وأكد على أن الاتفاق لا يزال ترتيبًا مبدئيًا، وهو الأول الخاص بماريوبول منذ 5 من مارس الماضي.

من جهة أخرى، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك إن الجهود تتركز حاليًا على إجلاء المدنيين من ماريوبول، نظرًا إلى الوضع الكارثي فيها، لكنها نوهت لاحتمال حدوث تغييرات في ظل الموقف الأمني بالغ الصعوبة.

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