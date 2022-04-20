غوتيريش يدعو لهدنة إنسانية تزامنا مع عيد القيامة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إنساني للقتال في أوكرانيا لمدة 4 أيام، تزامنًا مع عيد القيامة، بصورة تسمح بالمرور الآمن للمدنيين؛ من أجل مغادرة مناطق الصراع، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد تضررًا.

وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة قدمت خططًا مفصلة للطرفين، مبدية استعدادها لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك اعتبارًا من 21 حتى يوم 24 أبريل.

ولفت الأمين العام إلى تزايد الحاجة الملحة للسكان إلى الطعام والمياه ومعدات الرعاية الصحية، وقال إن أكثر من 12 مليون شخص في البلاد أصبحوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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