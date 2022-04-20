ليبيا نيوز

غوتيريش يدعو لهدنة إنسانية تزامنا مع عيد القيامة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إنساني للقتال في أوكرانيا لمدة 4 أيام، تزامنًا مع عيد القيامة، بصورة تسمح بالمرور الآمن للمدنيين؛ من أجل مغادرة مناطق الصراع، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأشد تضررًا.

وأشار غوتيريش إلى أن الأمم المتحدة قدمت خططًا مفصلة للطرفين، مبدية استعدادها لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوجانسك اعتبارًا من 21 حتى يوم 24 أبريل.

ولفت الأمين العام إلى تزايد الحاجة الملحة للسكان إلى الطعام والمياه ومعدات الرعاية الصحية، وقال إن أكثر من 12 مليون شخص في البلاد أصبحوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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