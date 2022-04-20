شهباز شريف يعلن تشكيل الحكومة الباكستانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف تشكيل حكومته الجديدة، والتي تشكلت من ائتلاف أحزاب عدة، منها خصوم سياسيون سابقون في المعارضة توحدوا من أجل الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان.

وتألف مجلس الوزراء الجديد من 33 وزيرًا بينهم 5 نساء، 3 مستشارين.

وشهدت الحكومة الجديدة مجموعة من التعينات المهمة، كان أبرزها تعيين مفتاح إسماعيل رجل الأعمال والخبير الاقتصادي كوزير للمالية، والذي ستكون أمامه مهمة صعبة بتحقيق الاستقرار للاقتصاد المضطرب، واستئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقد باشر مفتاح إسماعيل على الفور مهامه بعقد أول اجتماع رسمي معلن مع القائم بأعمال السفارة الصينية.

بالإضافة إلى تولي حنا رباني خار من حزب الشعب الباكستاني منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، فيما أسندت حقيبة الإعلام للوزيرة ماريوم أورنجزيب.

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