ليبيا نيوز

وزير التعليم العالي : مجلس الوزارء اعتماد تعديل مجموعة من اللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 20 ابريل 2022م ( وال ) – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” عمران القيب ” أن مجلس وزارء  حكومة  الوحدة الوطنية  في اجتماعه الخامس الذي عقده  الليلة الماضية بطرابلس إعتمد  تعديل مجموعة من اللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي  .

 وقال   ” القيب ” في تصريح للموقع الرسمي للوزارة على الفيسبول ” إن مجلس  الوزارة  اعمتد اللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي وهي على النحو التالي:- لائحة التعليم العالي والبحث العلمي (501) لسنة 2010م فيما يتعلق بالدراسات العليا

– لائحة معادلة المؤهلات العلمية (153) لسنة 2013م

– لائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج (1310) لسنة 2018م

– لائحة تنظيم البحث العلمي (896) لسنة 2020م

– لائحة رقم 22 بشان هيكلة الجامعات..

…(  وال ) … 

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وكالة الأنباء الليبية

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