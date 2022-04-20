وزير التعليم العالي : مجلس الوزارء اعتماد تعديل مجموعة من اللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

طرابلس 20 ابريل 2022م ( وال ) – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” عمران القيب ” أن مجلس وزارء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه الخامس الذي عقده الليلة الماضية بطرابلس إعتمد تعديل مجموعة من اللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي .

وقال ” القيب ” في تصريح للموقع الرسمي للوزارة على الفيسبول ” إن مجلس الوزارة اعمتد اللوائح الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي وهي على النحو التالي:- لائحة التعليم العالي والبحث العلمي (501) لسنة 2010م فيما يتعلق بالدراسات العليا

– لائحة معادلة المؤهلات العلمية (153) لسنة 2013م

– لائحة تنظيم الإيفاد للدراسة بالخارج (1310) لسنة 2018م

– لائحة تنظيم البحث العلمي (896) لسنة 2020م

– لائحة رقم 22 بشان هيكلة الجامعات..

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