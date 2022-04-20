وصول خافرة إيطالية إلى نقطة غرق إكسيلو للمساعدة

سمحت السلطات التونسية للخافرة الإيطالية “فيغا”، المزودة بمعدات خاصة لمواجهة التلوث البحري، بالاقتراب من النقطة التي غرقت فيها سفينة الشحن التجارية إكسيلو.

ورست “فيغا” بالقرب من مكان الحادث لتتمكن من تقديم المساعدة للجهود التي تقوم بها السلطات التونسية؛ من أجل سلامة المنطقة المتضررة، وفق ما نقلته وكالة “نوفا”.

ويقوم طاقم الخافرة بتجهيز فريق من الغواصين المتخصصين؛ من أجل تفقد حطام السفينة عبر استخدام أجهزة تحكم عن بعد بهدف تزويد السلطات التونسية بمعلومات لتقييم الوضع الحالي وتحديد الإجراءات اللازمة.

وكانت سفينة الشحن التجارية إكسيلو والتي تحمل علم غينيا الاستوائية قد غرقت قبالة سواحل قابس الجمعة وعلى متنها 750 طنًا من المحروقات قادمة من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا.

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