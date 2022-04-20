ليبيا نيوز

مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية‏ وادي_الشاطئ يقومون بحملة تفتيشية على المخابز بادري ويسجلون مخالفات .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

وادي الشاطئ 20 ابريل 2022 (وال)- قام مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية‏ وادي_الشاطئ في إطار استمرار الحملة الوطنية لحماية المستهلك  رفقة جهاز الامن الداخلي والحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت المخابز داخل بلدية أدري للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة و من  بينها   النظافة العامة داخل المخبز سيئة جدا  والإضاءة والتهوية  رديئة. وعدم وجود غربال كهربائي و عدم وجود شهادات صحية للعاملين.  والمخزن الخاص بالدقيق غير مطابق للمواصفات الخاصة بالمخابز .

مفتشو المركز اعدوا تقريرا حول الحالة  واتخذت الاجراءات القانونية حيال المخالفات .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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