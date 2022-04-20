مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية‏ وادي_الشاطئ يقومون بحملة تفتيشية على المخابز بادري ويسجلون مخالفات .

وادي الشاطئ 20 ابريل 2022 (وال)- قام مفتشو مركز الرقابة على الاغذية والادوية‏ وادي_الشاطئ في إطار استمرار الحملة الوطنية لحماية المستهلك رفقة جهاز الامن الداخلي والحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت المخابز داخل بلدية أدري للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات المطلوبة و من بينها النظافة العامة داخل المخبز سيئة جدا والإضاءة والتهوية رديئة. وعدم وجود غربال كهربائي و عدم وجود شهادات صحية للعاملين. والمخزن الخاص بالدقيق غير مطابق للمواصفات الخاصة بالمخابز .

مفتشو المركز اعدوا تقريرا حول الحالة واتخذت الاجراءات القانونية حيال المخالفات .

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