ماكرون يوسع هامش تقدمه على منافسته لوبان

أظهرت 3 استطلاعات للرأي أقيمت قبل أيام من انطلاق الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في 24 أبريل اتساع هامش تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسته مرشحة اليمين ماري لوبان.

وأظهر استطلاع إبسوس فوز ماكرون بنسبة 56,5% من الأصوات بزيادة قدرها 0,5 نقطة عن الجمعة 15 أبريل.

أما استطلاع أوبينيون؛ فمنحه 56% من الأصوات بزيادة نقطتين عن الجمعة، ستة وخمسين بالمئة، بزيادة نقطتين عن الجمعة.

ومنح استطلاع معهد إيفوب ماكرون على 55% من الأصوات، بزيادة 0,5 نقطة عن استطلاع 19 أبريل.

يذكر أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى السباق الحالي أكثر تقاربًا من انتخابات 2017 التي فاز بها ماكرون بنسبة 66,1%.

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