مقتل متظاهر وإصابة عدد آخر في سيرلانكا

شهدت مدينة رامبوكانا، الواقعة وسط سيرلانكا، مواجهة بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين، وأسفرت المواجهات عن مقتل متظاهر واحد وإصابة 12 آخرين، بحسب مدير مستشفى كيغالي التعليمي، الذي رجح أن يكون القتيل سقط بالرصاص الحي.

وقال المتحدث باسم الشرطة نالين تالدوا إن الاضطرابات بدأت بعد رفض المحتجين طلب الشرطة الابتعاد عن شريط رئيسي للسكة الحديد، أغلقوه لساعات، الأمر الذي دفعها لاستخدام الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي كان يرشقها بالحجار، وهذا ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين ورجال الشرطة.

يذكر أن الاحتجاجات في سريلانكا تتواصل رفضًا لسوء إدارة الحكومة للاقتصاد؛ مما أدى إلى أزمات في السلع الأساسية وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

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