لليوم الرابع 1180 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك .

القدس 20 أبريل 2022 (وال) – اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني التي انسحبت من باحات المسجد بعد اعتقالها شابا ، وإصابتها ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 1180 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، في اليوم قبل الأخير من عيد الفصح العبري.

وأضافت أن قوات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين، بالانتشار المكثف في ساحات المسجد، تمهيدا للاقتحامات الجماعية، التي دعت لها “جماعات الهيكل” للحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الصهيوني حاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين، واستهدفت المعتكفين في المصلى القبلي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وحاصرت النساء في صحن قبة الصخرة، في محاولة لإبعادهن عن مسار اقتحامات المستوطنين، كما اعتقلت شابًّا ممن تواجدوا على سطح قبة الصخرة واقتادته لأحد مراكز التحقيق بالبلدة القديمة.

وكانت ما تسمى “منظمات الهيكل” دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح العبري، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

.. ( وال ) ..