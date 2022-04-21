روسيا تواصل حصارها لــ1000 مدني داخل مصنع بمدينة ماريوبول الأوكرانية

تواصل القوات الموالية لروسيا حصارها لنحو 1000 مدني داخل مصنع للصلب في مدينة ماريوبول، حيث تتحصن القوات الأوكرانية في آخر موقع لها، بعد انتهاء مهلة الإنذار الروسي بالاستسلام أو الموت – الأربعاء.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن الأوضاع في ماريوبول مستمرة في التدهور، حيث شهدت المدينة أسوأ قتال في الحرب المستمرة منذ نحو شهرين، فيما ذكر شهود أن عشرات المدنيين قد تمكنوا من مغادرة مدينة ماريوبول -الأربعاء- في رتل من الحافلات.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تحاول الهيمنة على ماريوبول بأكملها منذ الأيام الأولى من الحرب على أوكرانيا، وترى أن هذه السيطرة تحقق استراتيجية كبرى، إذ إن المدينة تربط الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق بمنطقة القرم التي ضمتها قبل ثماني سنوات.

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