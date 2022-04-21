تحضيرات لاجتماع اقتصادي ليبي – أسباني لرفع التبادل التجاري بين البلدين

طرابلس 20 أبريل 2022 (وال)- التقى رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل الأربعاء، سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير غارثيا لاراتشي، بمقر السفارة في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية، إن اللقاء يأتي في لإطار الترتيبات لعقد اجتماع اقتصادي ليبي-إسباني خلال الأيام المقبلة لرفع قيمة التبادل التجاري بين ليبيا وإسبانيا.

وأضاف المكتب أن اللقاء جرى خلاله بحث سبل التعاون المشترك، خاصة في مجال المشروعات الاستثمارية، مؤكدًا التوصل لجملة من الترتيبات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراتشي عبر خلال اللقاء عن رغبة الشركات الإسبانية في استئناف أعمالها في ليبيا، وفتح آفاق تعاون جديدة. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال