وليامز تناقش مع السفير التركي الواضع الراهن في ليبيا.

طرابلس 20 ابريل 2022م (وال) ـ التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” اليوم الأربعاء السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز”، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا.

وقالت “وليامز” في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر” إنها أطلعت السفير “يلماز” على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب المشترك ومجلس الدولة، الذي عقد في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل من أجل إعادة بناء توافق على إطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية وفق إطار زمني محدد.

وأضافت المستشارة الأممية أن اللقاء ناقش أيضا أهمية ضمان تنسيق وتوحيد جميع الجهود الدولية المعنية بليبيا.