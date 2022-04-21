ضبط أدوية منتهية الصلاحية في غريان.

غريان 20 ابريل 2022م (وال) ـ ضبطت الدوريات الأمنية المتمركزة ببوابة الهيرة بغريان اليوم الأربعاء شحنة أدوية منتهية الصلاحية وأدوية بيطرية كانت على متن شاحنة لغرض نقلها بطريقة مخالفة للقانون ومخالفة لشروط النقل السليمة.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها على فيسبوك إن الدوريات التابعة لفرع الادارة العامة للدعم المركزي غريان اشتبهت في شاحنة من “افيكو” وقامت بتفتيشها حيث عثرت بداخلها على (23) صندوق يحتوي على أدوية طبية مختلفة منتهية الصلاحية وأدوية بيطرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدوريات تواصلت مع أعضاء جهاز الحرس البلدي غريان والذين بدورهم قاموا باستلام الضبطية وذلك من حيث الاختصاص.