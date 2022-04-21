هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هويات 6 جثث مجهولة.

طرابلس 20 ابريل 2022م (وال) ـ أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على هويات (6) جثث مجهولة، جرى انتشالها في وقت سابق.

وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء إن اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية راجعت في اجتماع لها عدداً من ملفات أهالي المفقودين والتقارير المبدئية للطب الشرعي ومقارنتها بنتائج تحاليل البصمة الوراثية المتحصل عليها من إدارة المختبرات.

وأضافت أنه تم التعرف على عدد (6) من الحالات مجهولة الهوية بعد إجراء عملية المطابقة للنتائج باستخدام تقنية الحمض النووي وسيتم إحالة تقارير المطابقة لمكتب النائب العام والنيابات المختصة.