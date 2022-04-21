صرف أرقام عسكرية للدفعة النهائية من منتسبي الجهاز حرس المنشآت النفطية والبالغ عددهم أربعة آلاف فرد .

طرابلس 20 ابريل 2022م ( وال ) – أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية صرف أرقام عسكرية للدفعة النهائية من منتسبي الجهاز، والبالغ عددهم أربعة آلاف فرد، وذلك وفق الكشوف المحالة من جميع فروع الجهاز على مستوى ليبيا.

وأكد الجهاز في منشور له عبر صفحته الرسمية صرف الأرقام العسكرية للدفعة الأخيرة من منتسبيه يوم الأحد الماضي ليصل عدد الأرقام العسكرية التي صرفت لجميع منتسبي الجهاز بكافة الفروع (فرع طرابلس، الفرع الغربي، الفرع الشرقي، الفرع الجنوبي، الفرع الجنوب غربي) والوحدات والسرايا التابعة للجهاز إلى أكثر من 17 ألف رقم عسكري.

وأشار الجهاز إلى أنه تم ترقية عدد من الجنود وضباط الصف للرتب المستحقة لهم وتسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين المدنيين، مؤكدا بأن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الجهاز سنة 2007.

وأوضح جهاز حرس المنشآت النفطية بأن هذه الخطوة جاءت تتويجًا للجهود المبذولة على مدى أكثر من سنتين واستكمالًا لعدد من القرارات السابقة في سنة 2020 و2021، التي صدرت بناء على تعليمات رئيس الجهاز العميد ” علي امحمد الديب ” وأعدتها إدارة التنظيم والإدارة بالتعاون مع الإدارات والمكاتب الأخرى بالجهاز.

وتقدمت رئاسة الجهاز بالشكر لكل الجهود التي أسهمت في الرقي وتطوير الجهاز من فروع وإدارات ومكاتب ووحدات وضباط، وضباط صف وجنود وموظفين، مهنئة كل من صرف له رقم عسكري، آمله أن يكون حافزًا لهم لبذل مزيد الجهد والعطاء.

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