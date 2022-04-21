تنفيذا لقرار وزير الصحة المكلف: (بلخير) يستلم مهامه رسميا لرئاسة جهاز الإمداد الطبي.

طرابلس 20 ابريل 2022م ( وال ) – أقيمت بجهاز الإمداد الطبي ظهر اليوم الأربعاء مراسم تسليم واستلام بين رئيس لجنة ادارة الجهاز السابق الدكتور ” محمد الخبولي “، ورئيس اللجنة المكلف من وزارة الصحة الدكتور ” الطاهر بالخير” بحضور لجنة مكلفة من وزارة الصحة .

واشاد ” بالخير ” في كلمة له عقب استكمال مراسم التسليم والاستلام، بالجهود التي بذلها رئيس لجنة ادارة الجهاز السابق ” محمد الخبولي ” طيلة فترة استلامه ادارة الجهاز وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر حسابها بموقع ” فيسبوك ” ..

وأكد بأن ادارته لن تذخر جهدا في العمل على تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمل الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له بتوفير احتياجات قطاع الصحة.

واستعرض رئيس اللجنة المكلف من وزارة الصحة ” الطاهر بالخير” رؤيته لتطوير العمل بالجهاز من خلال تكاثف كافة الجهود بين لجنة الادارة ومديري الإدارات والفروع والعاملين بمختلف تخصصاتهم.

يشار إلى أن تكليف الدكتور ” بالخير” رئيسا للجنة ادارة الجهاز جاء تنفيذا لقرار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف ” رمضان ابوجناح” رقم (158) للعام الحالي 2022.

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