بوتين يلغي خطط اقتحام مصنع الصلب في ماريوبول

أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره لوزير الدفاع سيرجي شويجو بعدم اقتحام مصنع الصلب، الذي يعد آخر معاقل الأوكرانيين في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وبرر الرئيس الروسي الأمر برغبته في استمرار حصارها بشكل آمن بدلاً من استخدام القوة في السيطرة على مصنع “آزوفستال” الذي يتحصن فيه آخر المقاتلين الأوكرانيين.

وأكد بوتين ضمان روسيا لحياة الجنود الموجودين في المصنع، وقال إن بلاده ستتعامل معهم باحترام.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أبلغ بوتين في وقت سابق وجود حوالي 2,000 مقاتل في المصنع المقام على مساحة كبيرة تحت الأرض.

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