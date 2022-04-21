رئيسا وزراء الدنمارك وإسبانيا يزوران أوكرانيا

أعلن مكتبي رئيسي وزراء إسبانيا والدنمارك عن قيام رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن بزيارة إلى أوكرانيا في 21 أبريل لدعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مواجهة الحرب الروسية على بلاده.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسباني، في بيان رسمي، وصوله إلى كييف، كما قام حسابه بنشر مجموعة من الصور من قلب العاصمة الأوكرانية، جمعته برئيسة الوزراء الدنماركية التي وصلت إلى كييف صباح 21 أبريل.

وأشارت رئاسة الوزراء الدنماركية إلى أن الأطراف ستبحث سبل تقديم مزيد من الدعم للأوكرانيين، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا