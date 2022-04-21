وزير الاقتصاد والتجارة يبحث الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة .

طرابلس 21 ابريل 2022 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف ” علي العابد ” اجتماعاً ضمّ مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس جهاز الطاقات المتجددة ومندوبي احدى الشركات الاجنبية المتخصصة في انتاج الطاقة المتجددة والنظيفة بحضور مديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة .

وبحث الاجتماع الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير القطاع وتلبي احتياجات الطاقة محلياً وخلق فرص تصدير لها بالمنطقة.

وأشار الوزير ان دولة ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعد من أولويات الحكومة في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار.

وال..