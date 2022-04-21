الرئيس الصيني ينتقد العقوبات الغربية على روسيا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة مصورة ألقاها بمناسبة منتدى “بواو” السنوي للاقتصاد الآسيوي المنعقد في جزيرة هاينان جنوب الصين: إن بلاده تعارض العقوبات الأحادية، والتشريعات طويلة الذراع، دون أن يشير بشكل مباشر إلى العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وحذر من أن العزلة الاقتصادية وأساليب الضغط كقطع سلاسل الإمداد لن تجدي نفعا في وقف الحرب على أوكرانيا.

وأكد بذل جهود من أجل استقرار سلاسل الغذاء العالمية، وأشار إلى أن الاقتصاد الصيني مرن، وأن اتجاهه طويل الأمد لم يتغير.

وكان التقارب بين الصين وروسيا قد ازداد مؤخرًا بعد رفض بكين التنديد بغزو موسكو لأوكرانيا، حيث بررت بكين الهجوم الروسي بتوسع حلف شمال الأطلسي شرقًا.

ورغم هذا التقارب؛ إلا أن الصين لم تقدم أي مساعد لروسيا لكي لا تتعرض للعقوبات.

يُذكر أن اقتصاد الصين يواجه عدة أزمات بسبب تداعيات الإجراءات الصارمة التي تفرضها لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة في شنغهاي.

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