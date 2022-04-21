المركز الوطني للأرصاد : توقعات أن يسود طقس حار على أغلب المناطق الليبية اليوم الخميس، تتخله رياح مثيرة للأتربة في بعض الأحيان.

طرابلس 21 ابريل 2022 (وال)- أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة اليوم حول الاحوال الجوية توقع فيها أن يسود طقس حار على أغلب المناطق الليبية اليوم الخميس، تتخله رياح مثيرة للأتربة في بعض الأحيان.

وتضمنت النشرة وفق الخريطة التي نشرها المركز على صفحته حركة الرياح ودرجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية على الساحل الغربي تتراوح سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع الموج.

وتتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يتحرك باتجاه الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويتحول المنخفض ليشمل بنغازي والمناطق الشرقية.

وال..