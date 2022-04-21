روسيا تختبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات

أعلن الجيش الروسي في 20 أبريل عن إجراء أول تجربة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “سارمات”.

ويعد هذا الصاروخ سلاح من جيل جديد، ومداه بعيد جدًا.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقدرات الصاروخ الجديد، واصفًا إياه بأنه لا مثيل له، وقال بوتين إن هذا السلاح الفريد سيُعزز القدرة العسكرية للقوات، وسيَضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع كل من يحاول تهديد بلاده إلى التفكير مرتين.

من جهة أخرى، قلّل المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي من أهمية التجربة، وقال: موسكو أبلغت واشنطن بها، بموجب التزاماتها بالمعاهدة النووية، ولم تكن عملية الإطلاق مفاجئة.

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