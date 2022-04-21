ليبيا نيوز

روسيا تختبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الجيش الروسي في 20 أبريل عن إجراء أول تجربة ناجحة على صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “سارمات”.

ويعد هذا الصاروخ سلاح من جيل جديد، ومداه بعيد جدًا.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقدرات الصاروخ الجديد، واصفًا إياه بأنه لا مثيل له، وقال بوتين إن هذا السلاح الفريد سيُعزز القدرة العسكرية للقوات، وسيَضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية، وسيدفع كل من يحاول تهديد بلاده إلى التفكير مرتين.

من جهة أخرى، قلّل المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي من أهمية التجربة، وقال: موسكو أبلغت واشنطن بها، بموجب التزاماتها بالمعاهدة النووية، ولم تكن عملية الإطلاق مفاجئة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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