ليبيا نيوز

رئيس المجلس الأوروبي يتوعد بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعهد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ثاني زيارة له إلى كييف هذا الشهر بمزيد من التضامن الأوروبي مع أوكرانيا، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في موضوع جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.

كما زار ميشيل بلدة بوروديانكا شمال غربي كييف التي يزعم مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية ارتكبت فيها فظائع مماثلة لبوتشا، قبل أن يجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب في نهايتها عن ألمه لما سمعه عن فظائع ارتكبت.

وتوعد رئيس المجلس الأوروبي بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا، وقال إن التاريخ لن ينسى جرائم الحرب التي ارتكبت إذ لا يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك