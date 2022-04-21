رئيس المجلس الأوروبي يتوعد بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا

تعهد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ثاني زيارة له إلى كييف هذا الشهر بمزيد من التضامن الأوروبي مع أوكرانيا، وشدد على ضرورة تحقيق العدالة في موضوع جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.

كما زار ميشيل بلدة بوروديانكا شمال غربي كييف التي يزعم مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية ارتكبت فيها فظائع مماثلة لبوتشا، قبل أن يجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب في نهايتها عن ألمه لما سمعه عن فظائع ارتكبت.

وتوعد رئيس المجلس الأوروبي بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا، وقال إن التاريخ لن ينسى جرائم الحرب التي ارتكبت إذ لا يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة.

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