خطيب المسجد الاقصى الشيخ ( صبري عكرمة ) يرفض بشدة الاشراف الدولي على المسجد الأقصى .

القدس 21 ابريل 2022 (وال) – قال خطيب المسجد الاقصى الشيخ ” صبري عكرمة ” في تصريحات صحافية ” انه لا يجوز ولن نسمح بتحويل إدارة المسجد الاقصى إلى الإشراف الدولي, علينا نحن أن ندير أنفسنا بأنفسنا, لأن الإشراف الدولي لو تم, فلن نستطيع أن نرفعه فيما بعد”.

وأكد عكرمة أن الاحتلال الصهيوني حوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية مغلقة, محاطة بحواجز متعددة, مع منع المسلمين والمصلين من الدخول إليها .

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تجبر المصلين على مغادرة باحات المسجد الأقصى , وتغلق بوابات الأقصى وتحتجز هوية كل من يقترب من المسجد الأقصى المبارك .

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