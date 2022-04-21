غضب في الشارع السوداني والسبب مقطع فيديو للبشير في المستشفى

أثار مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وهو يتجول في جناح بمستشفى، نقل إليه للعلاج بسبب عدم قدرته على البقاء في السجن؛ ردود فعل غاضبة ظهرت جلية على وسائل التواصل الاجتماعي في السودان.

وبدا البشير في الفيديو وهو يحيي الزوار خارج غرفته، ويبتسم، ويتجول داخل المستشفى مرتديًا ملابس غير رسمية، في أول صور له خارج قاعة المحكمة.

كما ظهر البشير في مقطع آخر وهو يزور مريضًا في غرفة من المستشفى، الأمر الذي أثار غضب البعض بسبب بالمعاملة المتساهلة معه.

من جهة أخرى، دافع أحد محامي الدفاع عن وجود البشير في المستشفى، وقال إن وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها من قبل المحكمة وتقتضي علاجه في المستشفى.

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