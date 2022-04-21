روسيا تغلق قنصليات دول البلطيق وتطرد الموظفين

أعلنت وزارة الخارجية في 21 أبريل الجاري إغلاق قنصليات دول البلطيق (لاتفيا، أستونيا، وليتوانيا) وطرد موظفيها من روسيا.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنها قررت إغلاق قنصليتي لاتفيا في سان بطرسبرغ وبكسوف، وقنصلية إستونيا في سان بطرسبرغ، ومكتبها في بسكوف، وقنصلية ليتوانيا في سان بطرسبرغ.

وأشارت إلى أن قرارها جاء كرد على إغلاق تلك الدول القنصليات الروسية فيها.

يذكر أن لاتفيا وأستونيا أغلقت في شهر أبريل القنصليات الروسية الموجودة فيها بسبب هجومها على أوكرانيا، في حين طلبت ليتوانيا من السفير الروسي مغادرة أراضيها احتجاجًا على الحرب.

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