خلال لقائه محافط مصرف ليبيا المركزي المجلس الرئاسي يؤكد استمرار دعمه للجهود التي تهدف لتوحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها.

طرابلس | 21 أبريل 2022 ( وال ) – جدد المجلس الرئاسي استمرار دعمه لكل الجهود التى تهدف لتوحيد مصرف ليبيا في كل مراحلها ، مشددا على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه اللافي، والكوني، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، والخطوات المتخذة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واكد الرئيس ونائبي المجلس، استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف إلى توحيد المؤسسة النقدية في كل مراحلها، مشددين على ضرورة الاستمرار في صرف مرتبات موظفي القطاع العام بانتظام، والتنسيق مع وزارة المالية فيما اتخذته من إجراءات، بشأن متابعة مقترح الجدول الموحد للمرتبات، حتى يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة.

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