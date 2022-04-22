ليبيا نيوز

الشركة العامة للكهرباء تناقش مع مجالس البلديات توحيد الجهود للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 21 أبريل 2022 م ( وال )  التقى  مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المهندسين مع أعضاء مجلس حكماء ليبيا وعدد من عمداء البلديات ، 

وتم خلال اللقاء مناقشة ظاهرة سرقة اسلاك الكهرباء والخطة المشتركة للحد من هذه الظاهرة والقبض على الجناة وضعاف النفوس وكذلك ترشيد الاستهلاك  والاسراف في إستخدام الإضاءة خاصة في المحال التجارية ، 

و تم الاتفاق على توحيد الجهود للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة المناطق والبلديات في إطار التعاون بين الشركة العامة للكهرباء ومجالس البلديات ، 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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