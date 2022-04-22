الشركة العامة للكهرباء تناقش مع مجالس البلديات توحيد الجهود للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة .

طرابلس 21 أبريل 2022 م ( وال ) التقى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المهندسين مع أعضاء مجلس حكماء ليبيا وعدد من عمداء البلديات ،

وتم خلال اللقاء مناقشة ظاهرة سرقة اسلاك الكهرباء والخطة المشتركة للحد من هذه الظاهرة والقبض على الجناة وضعاف النفوس وكذلك ترشيد الاستهلاك والاسراف في إستخدام الإضاءة خاصة في المحال التجارية ،

و تم الاتفاق على توحيد الجهود للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة المناطق والبلديات في إطار التعاون بين الشركة العامة للكهرباء ومجالس البلديات ،