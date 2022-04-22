وزير الاقتصاد والتجارة يتابع تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة .

طرابلس 21 ابريل 2022 م ( وال ) تابع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف ( علي العابد ) في اجتماع مع مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس جهاز الطاقات المتجددة ومندوبي شركة ( سولار كودي ) SOLARCODE الامريكية المتخصصة في انتاج الطاقة المتجددة والنظيفة المشاريع والفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة .

كما تناول الاجتماع الذي حضره مديرو إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة بالنقاش الفرص الاستثمارية بقطاع الطاقات المتجددة وإمكانية تنفيذ مشاريع تسهم في تطوير القطاع وتلبي احتياجات الطاقة محلياً وخلق فرص تصدير لها بالمنطقة.

وأشار وزير الاقتصاد المكلف إلى ان دولة ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني وقطاع الاستثمار.