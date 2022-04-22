وزارة الداخلية تنظم مأدبة إفطار صائم لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين طرابلس.

طرابلس 21 ابريل 2022 م ( وال ) نظمت وزارة الداخلية مأدبة إفطار صائم لنزلاء دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين طرابلس ضمن دورها الاجتماعي وتعزيزا للثقة مع الجهات الخيرية والإنسانية ،.

وشارك في المأدبة مكتب حماية الطفل والأسرة وإدارة العلاقات والتعاون ومكتب حقوق الانسان ومكتب رعاية أسر شهداء الواجب والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعدد من أعضاء الوزارة)

وألقيت خلال مأدبة الافطار بعض الكلمات وقدمت الهدايا لنزلاء الدار، ومنح درع الوزارة وشهائد شكر وتقدير لمدير وأعضاء دار الوفاء للجهود التي تبدل في خدمة نزلاء الدار.

وجاءت هذه المبادرة لادخال البهجة في قلوب نزلاء هذه المؤسسة الاجتماعية .