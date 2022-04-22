الدبيبة يتابع مع المجلس البلدي سبها ، أوضاع البلدية ومشكلة نقص الوقود بالمدينة

طرابلس 21 أبريل 2022م (وال) – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم الخميس ، بديوان رئاسة الوزراء ، رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها ، بحضور وزراء العمل والتأهيل ، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فإن اللقاء خصص لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها ، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة.

وأفاد عميد بلدية سبها المكلف “بلحاج علي بلحاج” بأن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشان المشروعات المستهدفة للعام 2022م.

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