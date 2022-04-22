المندوبة الامريكية بالأمم المتحدة تجدد دعم بلادها لجهود " ستيفاني ويليامز" لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

نيويورك 21 ابريل 2022م ( وال ) – اعتبرت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الامريكية لدى الأمم المتحدة ” ليندا توماس غرينفيلد ” تعيين ” ستيفاني ويليامز” مستشارة خاصة كان خطوة مهمة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام .مؤكدة دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإحلال الاستقرار في ليبيا.

وقالت ” غرينفيلد ” في تصريحات صحفية اليوم الخميس إنه لا يمكن وصف الوضع الذي آلت إليه الأمور في ليبيا بـالفشل.

وأكدت أن المستشارة الأممية ” ستيفاني ويليامز ” تقوم بجهود جبارة لجمع كافة الأطراف والدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الامام.

وقالت ” غرينفيلد ” أن تعيين ” ويليامز ” سهّل الجهود التي أوصلتنا إلى حيث نحن، ونحن دعمنا هذه العملية، ومستمرون في ذلك، ولن نيأس أبداً”.

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