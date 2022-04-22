بسبب العواصف الرملية : سقوط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية.

طرابلس 21 ابريل 2022م ( وال ) – أعلنت الشركة القابضة للاتصالات سقوط أحد أهم أبراج الاتصالات في المنطقة الغربية بمدينة الزاوية بسبب العاصفة الرملية التي شهدتها البلاد اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان لها إن سقوط البرج أدى إلى تذبذب الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والمؤسسات السيادية المشغلة لها على هذا البرج، الذي يعد أحد أهم أعمدة الشبكة.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن تم بدء العمل على إعادة الخدمات بحلول بديلة مؤقتة، إلى أن يتم تشييد برج جديد يتماشى مع الخطط المستقبلية التي تهدف لها الشركة خلال الأعوام القادمة.

كما أكدت أن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات أصدر تعليمات عاجلة بتشكيل فريق طوارئ ميداني للوقوف على مجريات عمليات الصيانة، وتشديده على أهمية استعادة الخدمات في أسرع وقت.

… ( وال ) …