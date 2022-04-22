تحضيرات لانطلاق مسابقة المدار الجديد الأولى لحفظ القرآن الكريم لشريحة ذوي الإعاقة .

طرابلس 21 ابريل 2022م ( وال ) – تعتزم شركة المدار الجديد، بالتعاون مكتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة وإدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف إقامة مسابقة المدار الأولى لحفظ القرآن الكريم لذوي الهمم.

وقالت الهيئة في بيان لها – إن فعاليات المسابقة التي ستقام على منصة (زوم ) دعمًا واهتمامًا بهذه الشريحة ستنطلق يوم الثلاثاء القادم الـ25 من شهر رمضان.

وتستهدف المسابقة الفئات التالية:-

– فئة المكفوفين (ذكورا وإناثا):

(1) – جانب الربع الأخير من القرآن الكريم (ألا يزيد عمر المتسابق أو المتسابقة على 30 سنة).

(2) – جانب الثلاثة أجزاء الأخيرة (ألا يزيد المتسابق أو المتسابقة على 25 سنة).

(3)- جانب الجزء الأخير “النبأ” (ألا يزيد المتسابق أو المتسابقة على 18 سنة).

فئة التوحد ومتلازمة داون:

– جانب الجزء الأخير فقط (لكل الأعمار، مع التأكيد على الشريحة والعمر).

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