لأول مرة : دورة تحكيمية في رياضة ( الكيوشنكاي ) ببنغازي.

بنغازي 21 ابريل 2022 م ( وال) – اختمت مساء أمس الاربعاء بمقر أكاديمية ( ستارز ) بنادي قاريونس في مدينة بنغازي الدورة التحكيمية التي تقام لأول مرة لرياضة ( الكيوشنكاي ) بمشاركة حكام ومدربي واولياء أمور الطلبة ومحبي اللعبة وحضور رئيس الاتحاد الليبي .

وقال رئيس لجنة الحكام العليا للعبة ” فهيم محمد القذافي ” لوكالة الانباء الليبية أن تنظيم هذه الدورة يأني في اطار تطوير للعبة وتكوين نواة جديدة في مجال التحكيم بدماء جديدة، مشيرا إلى أنه تم تعريف الملتحقين بالدورة على الحركات والضربات الخاطئة والحركات والضربات الصحيحة.

وبين ” فهيم ” أنه على سبيل المثال فالهجوم باليد او الكوع على الوجه او عنق الخصم حتى بلمسه خفيفة تعتبر من الضربات الخاطئة، اما الركل على الوجه والصدر والبطن والاجناب والافخاذ وتحت الركبة من الداخل والخارج يعتبر من الحركات الصحيحة.

وأوضح ” فهيم ” ان الانطلاقة التجريبية للمشاركين الجدد واولياء الأمور في مجال التحكيم ستكون من خلال البطولات التي ستقام خلال الأيام القادمة للتعريف بهذه اللعبة م، وببعض المصطلحات الرياضية اليابانية.

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