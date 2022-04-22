رئيس بلدية ماريوبول يدعو إلى إخلائها من المدنيين

دعا رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو إلى مدّ يد العون المدنيين المحاصرين داخل المدنية، ومساعدتهم على الخروج منها.

وقال، في نداء جديد، إنهم يحتاجون إلى الإجلاء الكامل والشامل، وأكد وجود حوالي 100 ألف مدني فيها.

تأتي تصريحات رئيس البلدية في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة قواته على المدينة باستثناء معمل الصلب الذي يتحصن فيه مجموعة من الجنود الأوكرانيين المدافعين عن المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي أعطى في 21 أبريل أوامره بعدم اقتحام مصنع “آزوفستال”، وطالب الجنود الموجودين فيه بالاستسلام، وقال إن بلاده ستتعامل معهم باحترام.

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