ليبيا نيوز

رئيس بلدية ماريوبول يدعو إلى إخلائها من المدنيين

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو إلى مدّ يد العون المدنيين المحاصرين داخل المدنية، ومساعدتهم على الخروج منها.

وقال، في نداء جديد، إنهم يحتاجون إلى الإجلاء الكامل والشامل، وأكد وجود حوالي 100 ألف مدني فيها.

تأتي تصريحات رئيس البلدية في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة قواته على المدينة باستثناء معمل الصلب الذي يتحصن فيه مجموعة من الجنود الأوكرانيين المدافعين عن المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي أعطى في 21 أبريل أوامره بعدم اقتحام مصنع “آزوفستال”، وطالب الجنود الموجودين فيه بالاستسلام، وقال إن بلاده ستتعامل معهم باحترام.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك