ليبيا نيوز

محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية.

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 أبريل 2022م (وال) ـ شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الخميس في اجتماع المجموعة الاستشارية الأفريقية الذي عقد برئاسة رئيس التجمع الأفريقي “نادية العلوي”، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا”.

وأفاد المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بأن عدد من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية الأفارقة شاركوا في الاجتماع الذي يأتي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لسنة 2022.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع تناول تحرير التمويل من أجل التعافي والتخفيض من ارتفاع الديون والتغير المناخي والأزمة الروسية الأوكرانية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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