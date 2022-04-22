بريطانيا: الهجوم على مصنع آزوفستال سيكبد روسيا خسائر كبيرة

قالت تقارير عسكرية بريطانية إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاصرة مصنع “آزوفستال” للصلب ناجم عن رغبته في السيطرة على المقاومة الأوكرانية الموجودة فيه دون قتال.

وأشار التقرير إلى أن الهجوم البري الذي ستقوم به روسيا على المعمل الواقع في مدينة ماريوبل المحاصرة سيؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات الروسية، الأمر الذي سينعكس على كفاءتهم القتالية بشكلٍ عام.

من جهةٍ أخرى، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على تويتر إنّ روسيا تسعى من خلال القصف المستمر لدونباس الواقعة شرق أوكرانيا إلى التوغل أكثر نحو التجمعات السكنية التي تضم كراسني ليمان، بارفينكوف، وليمان وبوباسنا.

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