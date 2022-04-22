ألمانيا تستعد لتقديم مساعدات مالية لإعادة إعمار أوكرانيا

أكدت صحيفة “أوكسبورجر ألجماينة” الألمانية نقلا عن مصادر من داخل وزارة التنمية الألمانية استعداد ألمانيا لتقديم مساعدات مالية بقيمة 37 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة؛ فإن 22,5 مليون يورو من المساعدات ستتخصص لإعادة إعمار شركة الكهرباء، في حين سيتم تخصيص 14,4 مليون يورو للمعدات الطبية، وإعادة بناء الشقق السكنية التي دمرت بفعل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى هذه الأموال خصصت عبر برنامج طوارئ، بحسب ما صرحت به وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه.

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