وزير خارجية ايطاليا : لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا .

روما 22 ابريل 2022م ( وال ) – شدد وزير الخارجية الإيطالي ” لويغي دي مايو إن ” على أنه لايوجد أي مخرج من الازمة الليبية الراهنة الا التسوية السياسية ، مؤكدا أن اولويات بلاده بخصوص ليبيا هو تجنب التصعيد العسكري .

قال ” لويغي دي مايو ” إن أولوية سلطات بلاده بشأن ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد ، مما لذلك من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، متحدثًا الخميس عبر الإنترنت في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما: « نحن نراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف».

….(وال ) …