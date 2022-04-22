ليبيا نيوز

وزير خارجية ايطاليا : لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا .

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 روما    22 ابريل 2022م ( وال ) –  شدد  وزير الخارجية الإيطالي  ” لويغي دي مايو إن ”  على أنه لايوجد أي مخرج من الازمة الليبية الراهنة  الا التسوية السياسية ، مؤكدا  أن اولويات بلاده بخصوص ليبيا هو تجنب التصعيد العسكري .

قال  ” لويغي دي مايو     ”  إن أولوية سلطات بلاده بشأن ليبيا تكمن في تجنب التصعيد العسكري أو تقسيم البلاد ، مما لذلك من آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها».

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية، متحدثًا الخميس عبر الإنترنت في حدث بمقر كلية لويس للأعمال بالعاصمة روما: « نحن نراقب عن كثب الوضع الدقيق في ليبيا، الذي نعتقد أنه لا يوجد مخرج آخر منه غير تسوية سياسية بين الأطراف».

….(وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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