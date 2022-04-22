روسيا تسيطر على قرى جديدة في شرق أوكرانيا

قالت مساعدة كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية إن القوات الروسية استولت على 42 قرية في منطقة دونيتسك الواقعة شرق البلاد، وأكدت سعي القوات الأوكرانية لاستعادتها وطرد الروس منها في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن جيش بلادها يخوض معركة بالغة الصعوبة في مواجهة قوة روسية أكبر وأفضل تسليحًا.

وأشارت إلى أن شراء مزيد من الأسلحة وتسليمها يحتاج إلى الوقت، ودعت الجنود الأوكرانيين التحلي بالصبر أثناء مواجهتهم للقوات الروسية التي تفوقهم عددًا وتسليحًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا