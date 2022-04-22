ليبيا نيوز

روسيا تسيطر على قرى جديدة في شرق أوكرانيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مساعدة كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية إن القوات الروسية استولت على 42 قرية في منطقة دونيتسك الواقعة شرق البلاد، وأكدت سعي القوات الأوكرانية لاستعادتها وطرد الروس منها في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن جيش بلادها يخوض معركة بالغة الصعوبة في مواجهة قوة روسية أكبر وأفضل تسليحًا.

وأشارت إلى أن شراء مزيد من الأسلحة وتسليمها يحتاج إلى الوقت، ودعت الجنود الأوكرانيين التحلي بالصبر أثناء مواجهتهم للقوات الروسية التي تفوقهم عددًا وتسليحًا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك