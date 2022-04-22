روسيا تصر على رفض هدنة الفصح

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ترفض حتى الآن اقتراحًا للهدنة خلال فترة عيد الفصح نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تغيير روسيا لرأيها تحقيقا للسلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قدم هذا الاقتراح في 19 أبريل، للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية.

وأعلن الفاتيكان في 21 أبريل تأييد البابا فرنسيس في 21 أبريل اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة.

يُذكر أن البابا فرنسيس دعا في 10 من أبريل إلى هدنة فصحية لتحقيق السلام، من خلال مفاوضات حقيقية.

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