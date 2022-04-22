ليبيا نيوز

روسيا تصر على رفض هدنة الفصح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا ترفض حتى الآن اقتراحًا للهدنة خلال فترة عيد الفصح نهاية هذا الأسبوع، معربًا عن أمله في تغيير روسيا لرأيها تحقيقا للسلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قدم هذا الاقتراح في 19 أبريل، للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية.

وأعلن الفاتيكان في 21 أبريل تأييد البابا فرنسيس في 21 أبريل اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة.

يُذكر أن البابا فرنسيس دعا في 10 من أبريل إلى هدنة فصحية لتحقيق السلام، من خلال مفاوضات حقيقية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك