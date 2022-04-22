قتلى وجرحى إثر حريق في معهد روسي للأبحاث الدفاعية

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون، جراء حريق اندلع في معهد للأبحاث الدفاعية بمدينة تفير الروسية شمال غربي موسكو.

وقالت وكالة تاس للأنباء، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن ما لا يقل عن 10 أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات من المكان تصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من نوافذ المعهد، في وقت لم ترد فيه أي أنباء رسمية عن أسباب الحريق.

وبحسب موقع وزارة الدفاع الروسية؛ فإن المعهد ينشط في أبحاث الفضاء، ومنظومة دفاع جوي موحدة لرابطة الدول المستقلة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

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