روسيا ترد بالمثل وتمنع مسؤولين أميركيين من دخول أراضيها

أصدرت روسيا في 21 أبريل قائمة شملت 29 مسؤولاً وسياسيًا وشخصيات إعلامية ورجال أعمال أميركيين، وقالت إنهم ممنوعون من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو.

وضمت القائمة التي نشرتها الخارجية الروسية نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ورئيس مجموعة ميتا مارك زوكربيرغ.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، في بيان آخر، إغلاق قنصليات دول البلطيق على أراضيها، ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

يذكر أن وكالة تاس أشارت إلى أن محكمة روسية غرمت شركة غوغل الأمريكية بحوالي 138 ألف دولار لرفضها حذف معلومات تعتبرها موسكو كاذبة عن الصراع في أوكرانيا.

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