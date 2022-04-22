مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة يُحدد أسس التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية

بنغازي 22 أبريل 2022 (وال)- عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة الدكتور عزام الهادي حسين الخميس، اجتماعًا موسعًا مع الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة بالقطاع الصحي بحضور أعضاء مكتب التعاون الدولي.

هذا ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر مركز المعلومات والتوثيق بمدينة بنغازي، في إطار وضع إطار عمل مشترك بين وزارة الصحة والشركاء المحليين والدوليين.

وأكد الدكتور عزام على ضرورة استيفاء كافة المنظمات لإجراءاتها القانونية؛ قبيل الشروع في تنفيذ أي مشروع يخص قطاع الصحة، بما في ذلك الشريك المحلي المنفذ للمشروع على الأرض.

وأوضح عزام أنه تم التنبيه على جميع ممثلي المنظمات والهيئات، بعدم التعامل مع أي جهة تابعة للوزارة دون التنسيق المسبق مع مكتب التعاون الدولي، وفقًا لمنشور السيد وزير الصحة رقم “11” لسنة 2021م، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار عزام إلى أن دولة ليبيا؛ هي من أكبر الدول المانحة، وتقدم المساعدات للعديد من الدول، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، قد تحتاج لبعض المنظمات في سد بعض التغرات الفنية، مع التأكيد على عدم الاعتماد الكامل عليهم.

وأضاف عزام أن وزارة الصحة تعمل وفق خطط واستراتيجيات، ويجب التنسيق معها في كل ما يخص توريد الأدوية والتدريب والصيانة، والتجهيز وغيرها من الخدمات المساندة الأخرى، لمنع الوقوع في مشكلة هدر الموارد بطريقة عشوائية وغير مدروسة.

وأضاف عزام مدير أنه سيتم إقاف عمل بعض المنظمات التي لم تستوفي جميع مستنداتها القانونية، وتسجيلها لدى الجهات ذات الاختصاص في الدولة الليبة من بداية الأسبوع القادم، حيث أعطيت المهلة الكافية لاستكمال إجراتها ولم تلتزم

من جانبه، أكد ممثلي جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية على استعدادهم التام للتعاون مع وزارة الصحة، وأنهم سعداء لعقد هذا الاجتماع الذي أكد الجميع على عقده بشكل دوري، للتنسيق وعرض المشاكل والعراقيل وإيجاد الحلول المناسبة لها. (وال) ن ع/ ر ت

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