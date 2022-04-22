المركز الوطني لضمان الجودة يتفق مع ادارة التعليم العالي الخاص بتشيكل لجنة مشتركة من الجانبين لزيارة المؤسسات التعليمية الخاصة التي لها علاقة بالمركز ومتابعتها .

طرابلس 22 ابريل 2022 م ( وال ) اتفق المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية ورؤساء اقسام ادارة التعليم العالي الخاص على تشكيل لجان مشتركة من الجانبين لزيارة الجامعات والكليات الخاصة و التي لها علاقة بالمزكز وفقا للقوانين ومتابعتها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الوطني لضمان الجودة أمس الخميس بطرابلس ضم كلاً من مدير إدارة التعليم العالي الخاص و مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية ورؤساء اقسام ادارة التعليم العالي الخاص.

وحسب الوقع الرسمي لوزارة التعليم تناول الاجتماع ايضا العديد من الموضوعات المتعلقة بالجامعات والكليات الخاصة وعلاقاتها بمركز ضمان الجودة وفقا للقوانين واللوائح ، وتم التأكيد على توحد الجهود بين ادارة التعليم العالي الخاص ومركز ضمان الجودة من اجل حصول هذه المؤسسات على اعتمادات الجودة وفقا لما نصت عليه اللوائح المنظمة للتعليم الخاص .

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