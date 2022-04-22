البرغثي لــ”وال”: البدء في تسيير رحلات بين بنغازي واسطنبول الثلاثاء القادم

بنغازي 22 أبريل 2022 (وال)- تنطلق يوم الثلاثاء القادم أولى رحلات الخطوط الجوية الليبية المباشرة من مطار بنينا بنغازي إلى مطار اسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وأوضح رئيس مكتب الصادر والوارد بمحطة الشحن الجوي بالخطوط الجوية الليبية عرفات البرغثى – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن يوم الثلاثاء القادم ستنطلق أولى رحلات الخطوط الليبية من مطار بنينا الدولي إلى اسطنبول، بعد توقف دام لأكثر من “7” سنوات.

وأشار البرغثي إلى أنه في اليوم ذاته؛ ستصل طائرة الخطوط الجوية الليبية 5ALAK بعد احتجازها لمدة سنة فى مطار مصراته وصيانتها في القاهرة اللتي استغرقت سنة، وستهبط فى مطار بنينا الدولي يوم 26 أبريل. (وال) ن ع/ ر ت

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