المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية ينظم ندوة علمية حول طرق تحديد ورصد التلوث البكتيري داخل أقسام الحرجة بالمستشفيات.

طرابلس 22 ابريل 2022 م ( وال ) – نظم المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية الخميس ندوة علمية حول طرق تحديد ورصد التلوث البكتيري داخل الأقسام الحرجة بالمستشفيات.

والقيت في هذه الندوة النى حضرها عدد من الأطباء والإستشاريين والبحاث من مستشفى طرابلس الجامعي وكلية الطب البيطري والمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية ، محاضرة قيمة القاها

الخبير دكتور ” علاء الدين الصلابي” تطرق فيها إلى الخطوات الرئيسية لرصد البكتيريا المسببة لعدوى المرافق الصحية وتحديد آليات مقاومتها للمضادات الحيوية والخيارات العلاجية المتوفرة.

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