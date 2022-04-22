ليبيا نيوز

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية ينظم ندوة علمية حول طرق تحديد ورصد التلوث البكتيري داخل أقسام الحرجة بالمستشفيات.

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  22  ابريل 2022 م ( وال )   – نظم المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية  الخميس ندوة علمية حول طرق تحديد ورصد التلوث البكتيري داخل الأقسام الحرجة بالمستشفيات.

      والقيت في هذه الندوة النى حضرها عدد من الأطباء  والإستشاريين والبحاث من مستشفى طرابلس الجامعي وكلية الطب البيطري والمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية ، محاضرة قيمة القاها 

الخبير دكتور ” علاء الدين الصلابي”  تطرق فيها إلى الخطوات الرئيسية لرصد البكتيريا المسببة لعدوى المرافق الصحية وتحديد آليات مقاومتها للمضادات الحيوية والخيارات العلاجية المتوفرة.

….( وال )  ….

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك