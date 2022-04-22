عمران خان يحذر الحكومة الباكستانية الجديدة.. ويدعو إلى انتخابات مبكرة

حذر رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الحكومة الجديدة من التحديات الضخمة التي تواجهها لإنعاش الاقتصاد المتعثر، ودعا إلى انتخابات جديدة.

جاءت تصريحات خان بعد يومين فقط من تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في البلاد.

وكان خان قد استقال مع أكثر من 100 عضو من حزبه في البرلمان، بعد خسارته تصويتًا بحجب الثقة عن حكومته، وطلب في كلمة ألقاها في 21 أبريل أمام عشرات الآلاف من مؤيديه في مدينة لاهور شرق باكستان؛ الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو إسلام اباد، إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة.

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